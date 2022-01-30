محافظ الفيوم يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأحد، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعددٍ من اللجان؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات، والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.



وتفقد محافظ الفيوم، لجنة مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، والتي تضم 25 لجنة فرعية بإجمالي 599 طالبا وطالبة، ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي والتي تضم 23 لجنة فرعية بإجمالي 491 طالبا وطالبة.



خلال الجولة، اطمأن المحافظ على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة، ووجود طبيب أو زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وتوزيع الطلاب على اللجان بكثافات تضمن التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامتهم.



وأكد "الأنصاري" على مسئولي التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارتي الصحة والتربية والتعليم فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين في الامتحانات، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات يومياً، وتوفير الإشراف الطبي من هيئة التأمين الصحي بجميع لجان الامتحان.



فيما أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ 68 ألفا و634 طالبا وطالبة، موزعين على عدد 256 لجنة، كما يبلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 502 طالب موزعين على لجنتين رئيسيتين، بينما يبلغ عدد طلاب مدارس الأمل للصم وضعاف السمع 39 طالبا موزعين على لجنتين فرعيتين، و9 طلاب لمدارس النور للمكفوفين في لجنة واحدة.