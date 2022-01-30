وزير الخارجية يبحث تنسيق المواقف مع نظيره الأردني حيال التطورات الإقليمية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد نظيره الأردني أيمن الصفدي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، فضلًا عن تنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وازرة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، بأن اللقاء يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين، وما يجمع مصر والأردن من أواصر أخوية راسخة على المستويين الرسمي والشعبي.

#الكويت.. الوزير #سامح_شكري يلتقي نظيره الأردني أيمن الصفدي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، فضلًا عن تنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين، وما يجمع مصر والأردن من أواصر أخوية راسخة على المستويين الرسمي والشعبي. pic.twitter.com/QhCDRZ4YT6 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) January 30, 2022

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس 29 يناير الجاري، الشيخ د. أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك في مُستهل زيارته الحالية إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يتسق مع تجذر العلاقات وتوجيهات قيادتيّ البلديّن بالدفع قُدمًا بمسارها.

وأعرب وزير الخارجية في هذا الصدد عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الثالثة عشر للجنة الوزارية المشتركة خلال العام الجاري برئاسة وزيريّ الخارجية باعتبارها الإطار الأشمل لتعزيز مختلف أوجه العلاقات بين البلديّن.