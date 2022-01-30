تعرف على القنوات المفتوحة لنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة والعربية على وجه التحديد، اليوم الأحد لملعب "أحمدو أهيدجو" بمدينة ياوندي الكاميرونية الذي سيستضيف مواجهة "الفراعنة" و"أسود الأطلس"، في ديربي العرب ضمن الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب المصري، تأهل لربع النهائي بعد الفوز على كوت ديفوار في ثمن النهائي بركلات الترجيح، فيما تأهل المنتخب المغربي بفوزه على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر والمغرب عبر قنوات الشبكة القطرية "الحاصلة على حقوق البطولة" ، عبر قناتي ( beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2)

كما تقوم عدة قنوات مفتوحة بنقل مباراة الديربي بين مصر والمغرب، في تمام الخامسة من مساء اليوم، ونستعرضها معكم في التقرير التالي:

عبر قناة تيلي تشاد والموجودة على النايل سات، وتردد القناة هو 12015، معدل ترميز 27500، معدل استقطاب أفقي.

عبر القناة الرياضية الجزائرية على مدار النايل سات، على التردد التالي، 11680، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، شفرة القناة 1100000000000000.

عبر قناة فوكس سبورت: النايل سات، على تردد 12284، معدل ترميز 27500، معدل استقطاب أفقي.

عبر قناة آرينا سبورت على قمر هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

عبر قناة النبأ الليبية: النايل سات، معدل استقطاب أفقي، تردد 11096، معدل ترميز 27500، أيضًا قناة يورو سبورت: عبر قمر هوت بيرد، تردد 11090 عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4.

عبر قناة بوركينا فاسو RTB TV يوتلسات 9E، معدل ترميز 27500، بتردد 11900/H، وأخيرًا القناة الإيفواري RTI 1 على قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.