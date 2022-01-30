 الشيوخ يوافق على إخضاع العامل لاختبارات المخدرات والمسكرات بناء على طلب صاحب العمل - بوابة الشروق
الأحد 30 يناير 2022 12:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الشيوخ يوافق على إخضاع العامل لاختبارات المخدرات والمسكرات بناء على طلب صاحب العمل

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 30 يناير 2022 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأحد 30 يناير 2022 - 11:54 ص

وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 112 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنظم إخضاع العامل لاختبارات تعاطي المواد المخدرة والمسكرة والأمراض المعدية بناء على طلب صاحب العمل.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على: "مع مراعاة حكم المادتين (109) و(115) من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.

ويلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي، وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك