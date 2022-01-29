البرتغاليون يتوجهون للتصويت في انتخابات برلمانية والاشتراكيون يأملون في الفوز

وجهت في البرتغال الدعوة إلى ما يقرب من 11 مليون شخص للتصويت اليوم الأحد في الانتخابات البرلمانية الجديدة.

ويتوقع معظم المراقبين فوز الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، بفارق بسيط لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المحافظ "بي إس دي" بقيادة روي ريو يأمل في قلب هذه التوقعات.

وتحسنت نتائج الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل مطرد في استطلاعات الأشهر الأخيرة حيث وصلت إلى مستوى لا يفرق عن الحزب الاشتراكي إلا بثلاث نقاط فقط في الاستطلاعات حيث حصل على حوالي 33 %.

وقاد كوستا حكومتي أقلية منذ عام 2015 بدعم من الأحزاب اليسارية الأصغر.وفي الانتخابات الأخيرة التي أجريت في خريف 2019، حصل حزبه على 3ر36 % من الأصوات وبالتالي على 108 من المقاعد التي تصل إجمالا إلى 230 مقعدا في البرلمان.

كان رئيس الدولة مارسيلو ريبيلو دي سوسا دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن رفض البرلمان مشروع موازنة الحكومة لعام 2022.

وبالإضافة إلى المعارضة المحافظة صوتت الأحزاب اليسارية، التي دعمت من قبل توجهات كوستا لسنوات، أيضا ضد مشروع الموازنة بالإجماع.