مقتل 6 دواعش بضربة للطيران الحربي العراقي في نينوى

أوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن طائرات إف 16 العراقية نفذت ضربة جوية إستهدفت مجموعة إرهابية من عناصر داعش مكونة من 6 عناصر داخل وكر لهم في أحد التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، وتم قتلهم جميعاً.

وذكر البيان أن العملية نفذت وفق معلومات إستخبارية عسكرية ميدانية في قيادة عمليات نينوى وأن القوات الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر داعش وقطع أوصالهم.

كان داعش قد شن في الحادي والعشرين من الشهر الجاري هجوما على موقع للجيش العراقي أسفر عن مقتل 11 عسكريا بمحافظة ديالى/57كلم شمال شرقي بغداد/.