وزير الخارجية اللبناني يسلم نظيره الكويتي الرد على المبادرة الكويتية

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أنه سلم نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، رسالة موجهة من الرئيس اللبناني ميشال عون إلى أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، بالإضافة إلى الورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية.

وأضاف بو حبيب، في بيان له اليوم الأحد، أنه التقى فور وصوله بنظيره الكويتي، كما شارك في اللقاء الوزاري التشاوري الذي قدم خلاله عرضا للأوضاع في لبنان، مشددا على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الأخوية بأشقائه العرب.

وأوضح أن الرسالة التي سلمها كان لها وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين.

وشدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الأشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد زار لبنان قبل أيام حاملا مبادرة عربية، تضمن عددا من المقترحات المطلوب تنفيذها لمساعدة البلاد في أزمتها الحالية، موضحا أن المبادرة لا تحمل أي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيا ودوليا، لافتًا إلى أنها تشمل 12 بندا وأهم ما تحمله المبادرة الكويتية هو كيفية تطبيق القرارات الدولية.