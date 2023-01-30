إيناس مكاوي: قصة صلاح جاهين وسيد مكاوي أنتجت فن أثرى الوجدان العربي

أكدت السفيرة إيناس سيد مكاوي، أن الصداقة بين والدها سيد مكاوي والشاعر الراحل صلاح جاهين كانت عميقة للغاية ونتاجها إثراء للوجدان العربي كله وليس مصر فقط، قائلة: "كل اللي كان بينهم كان صدق وحب للبلد دي ومسيرتهم انتجت أعمال تثري البلد".

وأضافت ايناس مكاوي، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المسافات بين أعمال صلاح جاهين وسيد مكاوي المشتركة طويلة ولكنها تثري البلد، مؤكدة أنهم كانوا يعشقوا حب الوطن مع بعض ومصدقين جدا ما يصدر بينهم من أعمال فنية.

وتابعت: "قصة صداقة صلاح جاهين وسيد مكاوي قوية ومعرفش هما كانوا شخص واحد ولا شخصين، وكان والدي بيقول هو في حاجة في الدنيا أكبر من اللي بيني وبين صلاح جاهين".