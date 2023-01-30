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افتتحت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية تعاملاتها، اليوم الاثنين 30 يناير 2023، بالبنوك على استقرار، حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزي 29.85 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو عند 32.43 جنيه للشراء و32.55 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 7.95 جنيه للشراء و7.97 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدينار الكويتي 97.78 جنيه و98.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عند 32.23 جنيه للشراء و32.52 جنيه للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 36.71 جنيه للشراء و37 جنيها للبيع، وسجل الدينار الكويتي أيضا استقرارا عند 94.18 جنيه للشراء و97.77 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 32.23 جنيه للشراء و32.52 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 36.71 جنيه للشراء و37.05 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 94.21 جنيه للشراء و97.77 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار عند 29.48 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو عند 32.34 جنيه للشراء و32.36 جنيه للبيع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 36.84 جنيه للشراء و37.17 جنيه للبيع، والريال السعودي 7.91 جنيه للشراء و7.97 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 94.11 جنيه للشراء و98.11 جنيه للبيع.