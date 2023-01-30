انطلاق امتحانات التعليم المدمج بجامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، انطلاق امتحانات التعليم المدمج، بإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود محارب مدير مركز التعليم المدمج بالجامعة.

وقال طنطاوى، إنه تقدم للامتحانات نحو 110 طلاب وطالبات يمثلون برنامج كلية التجارة بالشراكة مع كلية التجارة جامعة عين شمس، مشيرا إلى أن امتحانات التعليم المدمج تم توزيعها على لجنتين الأولى بمقر كلية الآداب لأبناء مركزي الخارجة وباريس، والثانية بقاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط بمركز الداخلة لطلاب مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.