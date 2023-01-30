ضبط شخص يدير 4 مواقع إلكترونية لبث المباريات الحصرية والمحتوى المباشر للقنوات

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط شخص بالجيزة يدير 4 مواقع إلكترونية لبث المباريات الحصرية والمحتوى المباشر للقنوات الفضائية والمنصات الرقمية المشفرة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، إلى إنشاء وإدارة شخص 4 مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى يقوم من خلالها ببث المحتوى المقرصن (أخبار عامة، أخبار رياضية، مباريات حصرية، إضافةً إلى المحتوى المباشر للقنوات الفضائية والمنصات الرقمية المشفرة) المملوك لشركات الإنتاج الرياضي وهيئات البث الإذاعي المختلفة.

كما يدير المتهم 3 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يستهدف إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم مُحققين نسبة مشاهدة عالية تحقق أرباحا طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنه قد اتخذ من مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، مقرا لإدارة تلك المواقع والمنصات مُستخدما أحدث أساليب التخفي الرقمي للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع والمنصات الإلكترونية المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط جهاز "لاب توب" يستخدم لإدارة الصفحات والمواقع الإلكترونية، هاتف محمول يستخدم لاستقبال التحويلات المالية الخاصة بالإعلانات، سبائك الذهبية، مبالغ مالية محلية وأجنبية "من متحصلات النشاط غير المشروع"، شاشة.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك ومدير الموقع الإلكتروني، وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.