الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على دورها في الحد من وتيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، إن زيارة أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مصر ولقاء الرئيس السيسي؛ تأتي في إطار تعاون وشراكة الولايات المتحدة مع حلفاء المنطقة، وخاصة مصر.

وأضاف خلال حوار متلفز ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء الإثنين؛ أن الزيارة حظيت بمناقشة عدة ملفات؛ يأتي في مقدمتها؛ دعم العلاقات الاستراتيجية الدبلوماسية التاريخية بين الدولتين، - والتي استمرت على مدار أكثر من قرن من الزمان- بالإضافة إلى ملفات ثنائية مشتركة أهمها تحقيق الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب ومكافحة التغير المناخي.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية؛ تدرك حجم الدور الجوهري الذي تلعبه القاهرة في جميع الملفات الإقليمية؛ وعلى رأسها تحديات الوضع في فلسطين وخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى الملف الليبي والسوداني وسد النهضة.

وتوجه بالشكر للقيادة السياسية المصرية؛ على دورها الذي تلعبه في الحد من وتيرة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع؛ هو حل الدولتين؛ لذا كان من المهم معرفة الموقف المصري بشأن استئناف مناقشات حل الدولتين.

وعلي صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تشجيع القطاع الخاص الأمريكي، وزيادة حجم الاستثمارات في ظل ما تمتلكه مصر من مؤهلات وقدرات هائلة.

وعلي الصعيد الحكومي؛ فإن الحكومة الأمريكية تقدم المليارات من الدولارات من خلال المساعدات المباشرة إلى مصر عبر بعض برامج الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى المساعدات التقنية والفنية الجديدة للمزارعين المصريين، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية؛ نتيجة الحرب الوحشية الروسية ضد أوكرانيا.