محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرص عمل لعدد من شباب المحافظة ومساعدات للحالات الأولى بالرعاية

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري الدوري مع المواطنين، والذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة؛ لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

يأتي ذلك بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وماهر عبدالخالق مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

واستمع محافظ سوهاج لطلبات 146 مواطنا، تمثلت أغلبها في طلبات توفير مساعدات مالية، ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة تلك الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لهم.

كما كلف وكيل الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات إدراج عدد من الحالات الأولى بالرعاية من المقبلين على الزواج بحفلات الزفاف الجماعي وتوفير أجهزة منزلية لهم، بالإضافة إلى فحص بعض طلبات الحصول على معاش تكافل وكرامة.

كما وجه المحافظ، مسئول التربية والتعليم، بدراسة بعض الطلبات الخاصة بقطاع التعليم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها، مطالبا باصطحاب بعض الحالات إلى مديرية العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وكذا اصطحاب بعض الحالات إلى مديرية الصحة، وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات.