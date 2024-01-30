وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: حماس لن تحكم قطاع غزة بعد الحرب

زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، أن حركة حماس لن تحكم قطاع غزة بعد الحرب.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن جالانت قوله، إن إسرائيل هي من ستحكم غزة عسكريا.

من ناحية أخرى، أعلن جالانت، أن قواتهم ستتحرّك قريبًا في الشمال عند الحدود مع لبنان، حيث تتبادل قواته القصف يومياً مع حزب الله.

وقال جالانت: «أبلغت الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال استعداداً لهذه العمليات المستقبلية»، وفق وكالة سبوتنيك.

وتشهد حدود لبنان الجنوبية توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.