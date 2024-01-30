سول وواشنطن تبحثان التعاون مع طوكيو ضد تهديدات بيونج يانج

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو تيه - يول مع كبير المبعوثين الأمريكيين إلى سول، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التحالف الثنائي بين بلديهما والتعاون الثلاثي مع اليابان وسط تزايد تهديدات كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباءK عن بيان صحفي لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن جو شدد خلال محادثاته مع السفير فيليب جولدبرج، على أن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بلغ مستوى غير مسبوق منذ احتفل الحلفاء بالذكرى الـ70 لتأسيسه العام الماضي وأنهما اقترحا مواصلة تعزيز ذلك التحالف.

وهنأ جولدبرج "جو" على توليه مهام منصبه، مشيرا إلى الإنجازات التاريخية التي تحققت بين الحلفاء، ومن بينها اجتماع القمة بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في كامب ديفيد في أغسطس من العام الماضي.

وأعرب المسئولان عن أسفهما العميق لاستمرار خطاب كوريا الشمالية العدواني واستفزازاتها ورفضها الاشتراك في حوار.

واتفق المسئولان على ضرورة حث الصين على القيام بـ"دور بناء" في حل قضية كوريا الشمالية، وتعزيز تعاونهما الثلاثي مع اليابان.