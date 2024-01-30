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أظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 4ر2% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

كان المحللون يتوقعون استقرار المعدل عند مستوى 5ر2% دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجع معدل توافر الوظائف مقابل الباحثين عن عمل إلى 27ر1 وظيفة لكل باحث عن وظيفة، وهو ما يقل أيضا عن توقعات المحللين الذين توقعوا استقرار المعدل عند مستوى 28ر1 وظيفة دون تغيير عن نوفمبر الماضي.

وانخفض معدل المشاركة في قوة العمل باليابان خلال يسمبر الماضي إلى 8ر62% مقابل 1ر63% خلال الشهر السابق.

يذكر أن معدل البطالة في اليابان سجل خلال نوفمبر الماضي استقرارا عند نفس مستواه في الشهر السابق. .

وفي الشهر الماضي أعلنت الوزارة أن معدل البطالة خلال نوفمبر الماضي بلغ 5ر2% وهو نفس المعدل في أكتوبر الماضي، كما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

من ناحيته قال جابرييل نج المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس إن سوق العمل اليابانية ستتباطأ خلال العام المقبل مع تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني.