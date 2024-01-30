اجتماعات فنية تحضيرية لعقد الدورة المقبلة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة الشباب والرياضة بقطاع الشئون الاجتماعية، اجتماعات اللجان الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العربفي إطار التحضير لعقد الدورة العادية 47 للمجلس ومكتبه التنفيذي، المقرر عقدهما خلال الشهر المقبل.

وعقدت اجتماعات اللجنة الشبابية برئاسة محمد سلامة النابلسي وزير الشباب الأردني، واللجنة الرياضية برئاسة الدكتور أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي، واللجنة المالية برئاسة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب الإماراتية نيابة عن وزير الثقافة والشباب، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بأن اجتماعي اللجنة الشبابية واللجنة الرياضية قد ناقشا الموضوعات والأنشطة الشبابية والرياضية التي تقدمت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذها خلال عام 2024.

كما قامت اللجنة المالية بدراسة المسائل المالية الخاصة بالصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية.

وفي هذا الصدد، أكدت أبو غزالة أن جدول أعمال اللجنتين الشبابية والرياضية تضمن الأنشطة الدورية التي يحرص مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على تنفيذها، ومن أبرزها؛ "سفينة النيل للشباب" التي تنظمها مصر سنوياً، و"رحلة المشاعر المقدسة" التي تستضيفها السعودية سنوياً، و"منتدى الشباب العربي الأوروبي" الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع إدارة الشباب بالمجلس الأوروبي كل عامين، و"صالون الشباب العربي"، و"نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي"، و"عاصمة الشباب العربي" التي ستستضيف فعالياتها وأنشطتها لعام 2024 العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بالإضافة إلى مشروع "جائزة التميز للشباب العربي لعام 2024" والتي سيتم تخصيصها لموضوع "الأمن الغذائي".

وأضافت أبو غزالة أن هذه الدورة شهدت مقترحات بمجموعة من المجالات الجديدة، ومن بينها؛ موضوع الشباب والذكاء الاصطناعي الذي اختاره الأردن ليكون محور "اللقاء التاسع عشر لشباب العواصم العربية"، و"تمكين الشباب في مجال البيئة" الذي اقترحته لبنان، و"الرياضة المدرسية" المقترح من قبل الجزائر، ومقترح الأردن بشأن "ريادة الأعمال في المجال الرياضي"، و"تعزيز التشجيع الحضاري لكرة القدم" الذي اقترحته لبنان، كما تمت مناقشة مقترح الأمانة العامة بخصوص إقامة منتدى الشباب العربي الصيني.

وأوضحت أبو غزالة أن اللجان الثلاثة أصدرت توصياتها بشأن كافة الموضوعات المعروضة عليها، وذلك تمهيداً لرفعها إلى الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومن ثم المجلس الوزاري لإقرارها.