نتنياهو: قتلنا مئات الفلسطينيين بالضفة الغربية وهناك المزيد في الطريق

نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية قتلت منذ 7 أكتوبر الماضي، مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية، متوعدا بتصفية المزيد.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن ذلك جاء لدى لقائه، مساء اليوم الثلاثاء، جنود وقادة الكتيبة 43 الناشطة بالضفة.

وقال نتنياهو: "نحن في معركة لن نتخلى فيها عن النصر، علينا أن نحقق النصر. ولتحقيق ذلك يجب أن نهتم بالجبهات الأخرى، وهذه (الضفة الغربية) ساحة ليست مهمة، بل هي في غاية الأهمية"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنهم استهدفوا 500 من الفلسطينيين في الضفة "بما في ذلك اليوم في جنين، وهناك المزيد في الطريق"، على حد تعبيره.

وتابع: "أعرف أنكم تحملون عبئاً، وأطلب من أصحاب العمل أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار أولاً، وألا يطردوا جنود الاحتياط، هذا أمر فظيع".

وقال نتنياهو: "إذا كان بينكم طلاب، أريدكم أيضاً أن تعلموا أنني التقيت برؤساء الجامعات، وسأجتمع بهم مرة أخرى حتى يقدموا تسهيلات. أنتم في مهمة مقدسة".