كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي اليوم الثلاثاء ، بعد يومين فقط من اختبارها صواريخ كروز تطلق من الغواصات من الساحل الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها اكتشفت إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية من ساحلها الغربي، ولم تحدد عدد الصواريخ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية أرسلت إلى الصحفيين: "في الوقت الذي نعزز فيه مراقبتنا ويقظتنا، ينسق جيشنا عن كثب مع الولايات المتحدة لمراقبة مؤشرات إضافية على استفزازات كوريا الشمالية".

ويمثل هذا ثالث إطلاق لصاروخ كروز خلال أسبوع.

ويوم الأحد، اختبرت كوريا الشمالية صاروخ كروز استراتيجي تم تطويره حديثا يطلق من الغواصات، قبالة ساحلها الشرقي، بعد أيام فقط من اختبار صاروخ كروز استراتيجي لأول مرة يوم الأربعاء الماضي.