 مرشحان على مقعد نقيب المحامين في اليوم الرابع.. و33 مرشحا على العضوية - بوابة الشروق
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مرشحان على مقعد نقيب المحامين في اليوم الرابع.. و33 مرشحا على العضوية

محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 4:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 4:02 م

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الرابع لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (2) ملف لمرشح على منصب النقيب العام.

وأشار اللجنة في بيان اليوم إلى أن عدد 27 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (14) ملفا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملفات لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(4) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(6) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى غدًا الأربعاء الموافق 31/1/2024.

جدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الرابع، وصل إلى 12 مرشحًا، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 215 مرشحًا.


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