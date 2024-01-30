عرض قطري يهدد استمرار محمد عبد المنعم مع الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تلقي محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي عرضا قطريا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن نادي قطر القطري قدم عرضا بقيمة 3 ملايين دولار من أجل الحصول على خدمات محمد عبدالمنعم من صفوف الأهلي.

كما أوضح حتحوت، إن الساعات الماضية شهدت مشاورات بين اللاعب ووكيليه المصري حسام حمدي والإنجليزي كريستيان إميلي حول رغبته في خوض التجربة، حيث يفضل الرحيل عن الأهلي مكتفيا بما قدمه مع الفريق الأحمر ويرغب في خوض تجربة جديدة.

وأفاد حتحوت، إن إدارة النادي الأهلي لم ترد على العرض القطري، سواء بالموافقة أو الرفض حتى الآن رغم وصوله قبل أيام قليلة.