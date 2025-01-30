وزير الثقافة: إطلاق تطبيق كتاب لتعزيز الثقافة الرقمية لدى الشباب

أشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالإقبال الكبير الذي شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن نشر الوعي بمثابة الدرع الوحيد لمجابهة الأفكار السلبية التي قد تواجه الشعب المصري.



وأشار خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» إلى إطلاق تطبيق «كتاب» لتعزيز الثقافة الرقمية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وذلك للتخفيف على المواطنين والناشرين، في ظل أسعار الطباعة التي أصبحت مكلفة للغاية.

وأضاف أن الوزرة تحاول التغلب على ارتفاع تكلفة النشر المطبوع باستخدام الوسائط الحديثة، مؤكدًا سعي الوزارة لتصدير المنتج الثقافي حتى يكون له تأثر إقليمي، وذلك من خلال التوسع في المعارض المتخصصة خارج مصر.

وقال إننا نواجه مشكلة في ضعف الترجمة من العربية للغات الأجنبية، خاصة أن الترجمة للغات الأخرى لابد أن تكون بواسطة الأجانب لأنهم يمتلكون زمام لغتهم، وأنه لابد من وجود من تعاون بين وزارة الثقافة والملحقين الثقافيين لتشجيع الترجمة للغات الأخرى.

وأكد أن الوزارة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي لنلاحق طموح الشباب، فضلًا عن التكامل بين وزارتي الثقافة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، بما يُساهم في تنمية وعي الشباب، معلنًا عن إحياء حفل كبير لأم كلثوم أول فبراير المقبل داخل العاصمة الفرنسية باريس.