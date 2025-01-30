 الكرملين: متزلجان روسيان كانا على متن طائرة الركاب التي اصطدمت بمروحية في واشنطن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: متزلجان روسيان كانا على متن طائرة الركاب التي اصطدمت بمروحية في واشنطن

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 4:18 م | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 4:18 م

أكد الكرملين، أن اثنين من المتزلجين الفنيين من أصول روسية كانا على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" التي اصطدمت بمروحية أمريكية عسكرية طراز "بلاك هوك" فوق واشنطن.

وقالت وكالة أنباء تاس الروسية، نقلا عن مصادر، إن الضحيتين هما بطلا العالم إيفجينيا شيسكوفا وفاديم ناوموف لعام 1994، وعمل الثنائي مؤخرا مدربين في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "تأكدت هذه الحقيقة المحزنة"، مضيفا أنه كان هناك آخرون من رعايانا على متن الطائرة، ولم تؤكد السلطات الأمريكية الوفيات بعد.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن اتحاد التزلج الفني الأمريكي، إن مجموعة من المتزلجين الفنيين والمدربين كانوا بين الركاب.

وكانت طائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز تقل 64 شخصا اصطدمت بالمروحية العسكرية فوق واشنطن، ما أدى إلى سقوط الطائرتين في نهر بوتوماك شديد البرودة.

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