نيران الأناضول تُجسد صراع الخير والشر على المسرح الكبير بالأوبرا

تحت شعار "كامل العدد"، شهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، انطلاق عروض فرقة نيران الأناضول التركية، والتي أهدتها إلى روح المخرج الدكتور عبد المنعم كامل، رئيس الأوبرا الأسبق.

وفي الليلة الأولى، تألقت الفرقة بعرضها الجذاب الذي يحمل اسمها "نيران الأناضول"، حيث أذهلت الحضور بتكامل عناصره الفنية، من إضاءة وملابس وديكور، إلى جانب براعة التصميم الحركي لألبير إكسوي، والإخراج لمديرها الفني ومؤسسها مصطفى أردوغان. وبين التابلوهات المتنوعة، والتناغم الحركي للعارضين مع الموسيقى الحماسية، ارتسمت ملامح من تراث الأناضول، لتحكي في فصلين متتاليين حكايات أسطورية ساحرة، وتجسد أحد أوجه الصراع الأزلي بين الخير والشر.

وقد حملت اللوحات الراقصة عناوين مثل: "مراسم النار"، "أنهار اللهيب"، "رقصة النار"، "شجرة الحياة"، "باندورا"، "جيش الظلام"، "أيام النور"، "رقصات الحرب"، "انتصار الشر"، "رقص شرقي"، "النهضة"، "الميلاد الجديد"، "رثاء"، "رقصة الأشباح"، "جيش النور"، "الموزاييك"، "تلاطم الأمواج"، "السلام"، "رامو"، "شجرة تجديد الحياة"، و"النداء". ومن خلال تلك الرقصات، تَكشّفت تفاصيل القصة، التي بدأت بتصاعد لهيب النار فوق الجبل الخالد نمرود، وسط مباركة جميع المخلوقات. وفوق القمة المرتفعة إلى عنان السماء، يجلب بروميثيوس - رمز الخير - للبشرية جذوة النار من الأناضول، لتنير الأرض كنهر من الضوء. ولكن كعقاب من الآلهة على سرقته لجذوة النار، يرسل زيوس صندوق باندورا محملًا بكل الشرور، فتُخيم الظُلمة على الأرض، وتختفي الحياة، ويهاجر البشر نحو أراضي الأناضول التي تغمرها الأحزان. وفجأة، يظهر بروميثيوس من جديد، ويدعو الجميع للمشاركة في رقصة "الدوامة السحرية"، حيث يُعيد إصلاح كل شيء. حينها، يحاصر جيش النور قوى الظلام، لينتصر الخير أخيرًا ويعمّ السلام أرجاء الأناضول.

وفي ختام العرض، صعدت الدكتورة لمياء زايد إلى المسرح لتحيي الفرقة وتُهنئ نجومها ومديرها الفني ومؤسسها مصطفى أردوغان، الذي أعرب عن سعادته بالعودة إلى مصر، وتقديم عروض على مسرح دار الأوبرا.

جدير بالذكر أن عروض "نيران الأناضول" تتواصل أيام الخميس والجمعة 30 و31 يناير على المسرح الكبير، ومساء الاثنين 3 فبراير على المسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ.

