الجزائر وروسيا توقعان 9 اتفاقيات في مجالات متعددة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت الجزائر وروسيا، اليوم الخميس، تسع اتفاقيات بمناسبة انعقاد الدورة الـ12 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.

وجرت مراسم التوقيع بالعاصمة الجزائرية تحت إشراف كل من وزير الزراعة والصيد البحري الجزائري، يوسف شرفة، ونائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري باتروشاف.

واستهلت المراسم بالتوقيع على محضر الدورة الـ 12 للجنة المشتركة من طرف رئيسي اللجنة، شرفة وباتروشاف.

وتم التوقيع على اتفاق في مجال الاعتراف المتبادل بالدراسات والمؤهلات والشهادات والرتب الجامعية، وعلى مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والعلوم، وعلى مذكرة تفاهم في مجال التقييس وتقييم المطابقة.

وجرى أيضا التوقيع على اتفاقيات تعاون بين جامعات جزائرية وجامعتي سانت بطرسبورج متعددة التقنيات، ونابيرجيني تشيلني الروسيتين، تتعلق بتبادل الطلبة وكذا اتفاقية للانضمام إلى شبكة الجامعات الروسية-الأفريقية.