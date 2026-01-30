البنك الأهلي يحقق فوزا مثيرا أمام المقاولون العرب بالدوري

تغلب نادي البنك الأهلي على مضيفه، المقاولون العرب، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، لحساب منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب المقاولون العرب، في الجبل الأخضر، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب البنك الأهلي.

وتمكن فريق البنك الأهلي من تحقيق هدف الفوز في الدقيقة 90، عن طريق اللاعب، إسحاقو يعقوبو، ليحقق للفريق أول انتصار له في الدوري منذ أكتوبر الماضي، حيث تعادل الفريق في 3 مباريات على التوالي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي البنك الأهلي إلى النقطة 20، التي يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 13، في المركز الـ 15.