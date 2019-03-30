بلغاريا تنفي نشر قواعد بحرية للناتو على أراضيها

نفى وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاشانوف، اليوم السبت، السماح بنشر قواعد بحرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على أراضيها في المستقبل القريب.

وأكد المسؤول البلغاري، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن بلاده كانت وستظل شريكا مخلصا للحلف، وهي مستعدة للبحث عن الحلول الوسط اللازمة.

وقال كراسيمير: "هناك مواقع إلكترونية متخصصة في ترويج الأنباء والمعلومات المزيفة، حول احتمال نشر قواعد جديدة لحلف الناتو على أراضي بلغاريا.. لم يتقدم أي أحد إلينا بمقترح لفتح قواعد للناتو وإدخال سفن حربية أجنبية إلى البحر الأسود".

واعتبر وزير الدفاع البلغاري أن مثل هذه الأخبار هي جزء من الحرب الهجينة التي يشهدها العالم حاليا، داعيا إلى عدم تأجيج التوتر في المنطقة بطرح مثل هذه المعلومات المزيفة.

يذكر أن بلغاريا تشارك بشكل دوري في المناورات البحرية التي ينظمها الناتو، والمرة الأخيرة شاركت في مناورات "بوسيدون-19" في البحر الأسود خلال الفترة بين 1 و8 مارس الجاري.