وزيرة الصحة: إجراءات عالمية خلال 3 أسابيع للتحكم في كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تتوقع اتخاذ إجراءات عالمية خلال ثلاثة أسابيع؛ لتشخيص الوضع العالمي بالنسبة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والتحكم في الوباء.

وأضافت «زايد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن «كوفيد - 19» وضع وبائي عالمي لا يمكن إنكاره، مشيرة إلى أن الدول التي ستقلل إجراءات العزل والتباعد المجتمعي؛ نتيجة نقص حالات الإصابة المسجلة، ستتعرض لارتفاع في عدد الإصابات، وفقًا لتصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدناهوم.

وأشارت إلى أن مصر تسير بنفس السيناريو بدولتي اليابان وسنغافورة، والتي حافظت على منحنى الإصابات بكورونا بأقل عدد ولم يحدث بها تفشي، مؤكدة عمل الأطقم الطبية بعزم داخل المستشفيات.

ونفت وزيرة الصحة والسكان ارتداد أي حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد وعودة نتيجة التحاليل إيجابية مرة أخرى بعد الخروج من المستشفى، موضحة أن الوزارة اشتبهت في حالة سلبية واحدة بعد تبقي جزء من الالتهاب الرئوي للشخص المصاب في الصدر.

ولفتت إلى إجراء تحليل الـpcr مرة أخرى لهذا الشخص الذي جاءت نتيجته إيجابية بشكل ضعيف جدًا، ذاكرة أن الحالة تماثلت الشفاء فيما بعد.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، مساء الاثنين، إلى 656 حالة، فيما بلغت عدد الوفيات بالفيروس 41.