ترامب: قد نشهد ذروة في حصيلة وفيات كورونا خلال الأسبوعين المقبلين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، «قد نشهد خلال الأسبوعين المقبلين ذروة في حصيلة الوفيات»، مؤكدًا أن الأسبوعين المقبلين مهمين جدًا للتغلب على الفيروس.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن وفيات «كورونا» قد تصل إلى ذروتها خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا إلى أن 151 دولة تضررت من الفيروس.

يأتي المؤتمر الصحفي في الوقت الذي تصدر فيه مراكز السيطرة على الأمراض نصائح سفر لنيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تجاوزت حالات الوفيات جراء وباء كورونا 30 ألف حالة في جميع أنحاء العالم.