مصادر: أرامكو السعودية تدرس بيع حصة من شركة الأنابيب التابعة لها

قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تدرس بيع حصة من شركة أنابيب النفط التابعة لها لتوفير سيولة نقدية في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أرامكو وهي أكبر منتج للنفط في العالم، قد تحتاج إلى مصادر لتوفير السيولة النقدية مع التراجع التاريخي لأسعار النفط الخام والقائمة المتزايدة للنفقات.

يأتي ذلك فيما أكدت أرامكو التزامها بصرف توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 75 مليار دولار عن العام الحالي وسداد القسط الأول من قيمة صفقة استحواذها على حصة من أسهم شركة البتروكيماويات السعودية سابك مقابل 70 مليار دولار.

وقالت المصادر إن أرامكو التي أصبحت أكبر شركة مسجلة في البورصة من حيث القيمة السوقية في العالم بعد طرحها في بورصة الرياض للأوراق المالية في العام الماضي، يمكن ان تجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار من صفقة بيع أسهم شركة الأنابيب.

وأضافت المصادر أن ارامكو أجرت مشاورات أولية مع مستشارين محتملين لصفقة بيع أسهم شركة الأنابيب، لكن المناقشات مازالت في مراحلها الأولية وقد تقرر أرامكو في النهاية التخلي عن الفكرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزيد فيه أرامكو إنتاجها من النفط رغم تراجع الطلب العالمي على خلفية التداعيات الاقتصادية لإجراءات وقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكرت الشركة أنها ستواصل ضخ المزيد من النفط رغم انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية، لكن قيمة الكميات الإضافية التي سيتم بيعها لن تكفي لتعويض النقص الناجم عن انخفاض سعر النفط بنسبة 67% خلال العام الحالي.

وقد أدى انهيار أسعار النفط إلى إلغاء خطط الإنفاق الاستثماري لشركة أرامكو، حيث تقرر إعادة النظر في خطط الإنفاق الرأسمالي التي تتراوح بين 25 مليار و30 مليار دولار خلال العام المقبل وما بعده. وكانت الشركة تستهدف قبل ذلك إنفاق ما بين 35 و40 مليار دولار خلال الفترة نفسها.