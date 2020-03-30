نتنياهو وفريقه في عزل مؤقت بسبب كورونا

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أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء وفريقه سيدخلون في عزل ذاتي مؤقت لحين انتهاء التقصي الوبائي، وذلك بعد إعلان إصابة مستشارة لنتنياهو بكورونا.

وكان المكتب نفى في وقت سابق اليوم عزم نتنياهو الدخول في عزل ذاتي، إلا أنه عاد وأعلن أن العزل سيكون مؤقتا ولن يستمر لأسبوع وأنه مرتبط بانتهاء التقصي الوبائي.

وأشار المكتب إلى أن نتنياهو لم يلتق مستشارته للشؤون البرلمانية ريفكا بالوخ أو يختلط بها أو يتواجد معها في غرفة واحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن نتنياهو يمارس منذ فترة معظم عمله من منزله، ويجري معظم المشاورات عبر تقنية الفيديو.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يعتزم الخضوع لفحص فيروس كورونا مجددا اليوم، بعدما سبق أن خضع له عدة مرات.