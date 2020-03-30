نعى الفنان هاني رمزي، الشعب المصري والأمة العربية في وفاة الفنان جورج سيدهم، معلقًا: «كان شخص عزيز علينا، وفنان كبير رسم ابتسامة على وجوه الجميع، وكان عطائه الفني عظيم».

وذكر في مداخلة هاتفية لبرنامج « كل يوم»، المذاع عبر فضائية أن جميع الفنانين الذين حضروا مراسم الجنازة التزموا بالإجراءات الوقائية، بالتنسيق من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، موضحًا أنه تم الاتفاق على عدد معين فقط يسمح له بحضور الجنازة.

وأكد أن جميع أفراد الوسط الفني كان لديهم رغبة المشاركة بالجنازة، لكن الظروف لم تسمح بذلك، وتم الاقتصار على المقربين من أسرة الراحل.



وأشار إلى أن الراحل عانى كثيرًا طوال مشوار حياته من المرض، «عزائنا هو التراث العظيم من الفن الذي تركه الراحل».

وتوفي الفنان جورج سيدهم، يوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 82 عامًا، بعد صراع استمر لسنوات مع المرض.

