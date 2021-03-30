الكويت تسجل 12 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الإثنين تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 229 ألفا و550 حالة، في حين تم تسجيل 12 حالة وفاة بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1298 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 244 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1346 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعةالماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 213 ألفا و942 حالة.