قال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر، إنه لا يفكر في الانتقام من سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد عند يواجهه بعد أيام في منافسات دوري أبطال أوروبا. وكان راموس قد تسبب قبل 3 سنوات في إصابة صلاح بنهائي دوري أبطال أوروبا وحرمه من استكمال المباراة.

وأجرى صلاح حوارا مع صحيفة ماركا الإسبانية قال خلاله:"أول ما فكرت به بعد الوقوع ضد ريال مدريد في القرعة، هو كم سيكون رائعا تخطي هذا الدور، ولم أهتم بتفضيل مواجهة فريق عن آخر، نحن في ربع النهائي وكل الفرق على أعلى مستوى، ولم يشغلني مواجهة الريال في هذا الدور أو مرحلة لاحقة".

هل تريد الانتقام من راموس بعدما تسبب في إصابتك قبل 3 أعوام:، رد صلاح ضاحكا:" "لقد انتهى الأمر، لا أفكر في ذلك، بل أركز مع فريقي، كل لاعب يفكر في فريقه وكيفية تحقيق الفوز".

وعن المباراة النهائية لدوري الأبطال قال:"لا أنشغل بالمباراة النهائية في كييف عام 2018، كل ما أفكر به هو الفوز والتأهل لنصف النهائي، ما سيحدث خلال مواجهة الفريقين العام الجاري لن يغير مما حدث في كييف".