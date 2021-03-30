بنزيما قد يواجه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات

قالت تقارير صحيفة فرنسية، إن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل لخمس سنوات.

وأعلن الادعاء الفرنسي يوم الثلاثاء أن كريم بنزيمة سيحاكم بتهمة "التواطؤ في محاولة ابتزاز" بشريط جنسي، في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر أمام محكمة فرساي.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تصريحات الادعاء لوكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، إن بنزيما الذي يحاكم بتهمة "التواطؤ في محاولة ابتزاز" في قضية مع زميله السابق ماتيو فالبوينا، سيحاكم في الفترة من 20 الى 22 اكتوبر امام محكمة فرساي.

بنزيما البالغ من العمر 33 عامًا، والذي لم يتم استدعاؤه للانضمام إلى المنتخب الفرنسي منذ أكتوبر 2015 لكنه يواصل إسعاد ريال مدريد قد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

يذكر أن هناك أربعة رجال آخرين يحاكمون بتهمة محاولة ابتزاز وتعود وقائعهم إلى يونيو 2015.