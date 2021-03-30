«الهجرة»: أطفال وشباب مدرسة مصرية بكندا يُهدون مستلزمات واحتياجات أساسية لنظرائهم

ذكرت وزارة الهجرة، أن عددًا من الأطفال والشباب من الجيلين الثاني والثالث من المصريين بكندا، أهدوا مستلزمات واحتياجات أساسية للأطفال من أقرانهم سيتم توزيعها بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" خلال احتفالات يوم اليتيم في أبريل المقبل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى في الريف المصري.



وقالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إن البرامج التي تنظمها وزارة الهجرة تستهدف تعريف الشباب أبناء الجيلين الثاني والثالث، في إطار حرص الوزارة الدائم على التواصل معهم لنشر التوعية فيما بينهم وتعريفهم بمقدرات الأمن القومي المصري وتحديات المرحلة الراهنة.



وأكدت أن ذلك من أجل تعزيز صلتهم بالوطن الأم وإطلاعهم بشكل مستمر على ثقافته وتراثه، وعملية التنمية الجارية وتوضيح الحقائق أولًا بأول.



وأشارت مكرم، إلى أن الشباب المصري في كندا أهدوا مساعدات واحتياجات تتمثل في أحذية وبطاطين وملابس مختلفة لأهالي القرى، حيث وصلت المساعدات إلى مصر تمهيدًا لتوزيعها على عدد من دور الأيتام في يوم اليتيم الجمعة المقبل، وذلك في قرى محافظة سوهاج.



وأوضحت أن المصريين بالخارج يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم، ولا يدخرون جهدًا من شأنه دعم الدولة.



وتابعت: "أننا في وزارة الهجرة حريصين كل الحرص على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج، وإطلاعهم على ما يجري على أرض مصر من تنمية حقيقية وإشراكهم فيها، وخصوصًا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية".