هل يأثم من لا يقرأ القرآن بالتجويد؟ رمضان عبد المعز يجيب

قال الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، إن قراءة القرآن تكون «بلحون العرب وأصواتها»، محذرًا من القراءة بما أطلق عليه «لحون أهل الفسق والكبائر».

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن المسلمين يقرؤون القرآن «كما علمنا ربنا: ورتل القرآن ترتيلا»، مشيرًا إلى ضرورة الترتيل، مع مراعاة الأحكام والتشكيل.

واستشهد بحديث الإمام ابن الجذري: «والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل»، موضحًا أن التجويد يعني التحسين والقراءة الجيدة.