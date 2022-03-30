أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تمكن الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب بالأمن الوطني من ضبط وإيقاف عنصريين تكفيريين كانا بصدد التخطيط لتنفيذ عملية سطو على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى المؤسسات التجارية.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء- أن العملية الاستباقية التي قامت بها قوات الأمن أدت إلى كشفهما والقبض عليهما دون تنفيذ هذا المخطط.
وأَضافت أن وحدات الأمن الوطني التونسي تمكنت، بعد توفر معلومات استعلاماتية مؤكدة خلال الأيام الماضية، من كشف وتفكيك خلية دعم وإسناد بجهة القصرين تتولى تقديم الدعم اللوجستي لعناصر تنظيم إرهابي متحصنة بالفرار بجبال القصرين وحجز وسائل ومعدات إلكترونية والاحتفاظ بـــ 4 عناصر على ذمة القضية.
وأوضحت أنه تمّت هذه العملية الاستباقية إثر القيام بمتابعة فنية وميدانية دقيقة بإشراف مباشر من النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.