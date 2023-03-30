تشافي يضع شرطا من أجل الاستمرار مع برشلونة

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كشفت تقارير إعلامية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة قدم عرضا جديدا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده مع البلوجرانا واستمراره في القيادة الفنية.

وأشارت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن لابورتا عرض على تشافي تجديد عقده الحالي والذي ينتهي في صيف 2024، لمدة عامين أخرين حتى يونيو 2026.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن تشافي وجه الشكر إلى لابورتا على العرض الذي قدمه، ولكن أصر المدرب على الانتظار حتى نهاية الموسم لضمان النتائج وأعلن عن رغبته في تكوني فريق ينافس على جميع الألقاب خلال الفترة القادمة.

وأكملت سبورت أن تشافي يريد التعاقد مع لاعبين مميزين مثل إينيجو مارتينيز وإلكاي جوندوجان وظهير أيمن لم يستقر على اسمه حتى الآن.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل حاليا صدارة الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة من 22 فوز وتعادلين والخسارة في مثلهم، وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.