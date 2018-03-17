روسيا تعتقل مراسل مكتب وول ستريت جورنال في موسكو بتهمة التجسس

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، اعتقال مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو إيفان جيرشكوفيتش، في مدينة يكاترينبورج الروسية، للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وجاء في بيان الأمن الروسي: "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، مراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يشتبه في تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية"، وذلك وفقا لنبأ عاجل نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وفقًا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، جمع جيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية. تم اعتقال المواطن الأمريكي أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية.