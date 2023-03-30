مادلين طبر: حاولت أركب موجة الأفلام التجارية وندمت

أوضحت الفنانة مادلين مطر، حقيقة تصرح سابق لها بحلمها أن تكون راقصة، قائلة: «حلمت إني أكون راقصة باليه مودرن أو راقصة فلكلورية.. ليه بتعتبروها كأنها إهانة».



وبسوؤالها خلال لقائها ببرنامج «خط أحمر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، عن تجربتها في الأفلام مثل «محترم الإ ربع، وبرتيته، وركلام، وشارع الهرم»، موضحة أنها حاولت ركوب موجة الأفلام التجارية كتجربتها في «شارع الهرم» وندمت وتوقفت.



وعقبت قائلة: «اعترف بإني حاولت أركب موجة الأفلام التجارية وأجربها عشان مبقاش عنيدة فعملت شارع الهرم وندمت وقررت التوقف»- بحسب تعبيرها.