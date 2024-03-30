نجوم مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن يتحدثون علنا عن حرب غزة

علّق بعض المشاركين في مسابقة الأغنية الأوروبية /يوروفيجن/ على حرب غزة على إنستجرام.

وأراد المشاركون التعبير عن تضامنهم مع سكان قطاع غزة وإسرائيل، حسبما كتب نيمو من سويسرا وآخرون، مثل نجوم من أيرلندا والنرويج وليتوانيا.

وجاء في البيان المشترك: "من المهم بالنسبة لنا أن نقف متضامنين مع المضطهدين، وأن ننقل تمنياتنا الصادقة بالسلام ووقف فوري ودائم لإطلاق النار والعودة الآمنة لجميع الرهائن".

وأضاف: "نقف متحدين ضد جميع أشكال الكراهية، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا".

وتابع: "نؤمن إيمانا راسخا بالقوة الموحدة للموسيقى، وتمكين الناس من تجاوز الاختلافات وتعزيز المحادثات والروابط الهادفة".

ومن المقرر أن تقام نهائيات يوروفيجن في مدينة مالمو السويدية في 11 مايو.

وبالإضافة إلى نيمو الذي يمثل سويسرا، تم توقيع المنشور من قبل بامبي ثاج من أيرلندا، وجيت من النرويج، وإيولاندا من البرتغال، وميجارا من سان مارينو، وأولي ألكسندر من المملكة المتحدة، وسابا من الدنمارك، وسيلفستر بيلت من ليتوانيا، و"ويندوز 95 مان" من فنلندا.