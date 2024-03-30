أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن لمدة 18 عاما على رجل في 12 جريمة اغتصاب وثلاث قضايا اعتداء جنسي.



ونشرت عدة وسائل إعلام فرنسية الحكم في المحاكمة التي حظيت باهتمام إعلامي ملحوظ مساء الجمعة، وقالت إنه تمت تبرئته من تهمتين أخريين، بسبب عدم كفاية الأدلة.



وكان الرجل قد تظاهر، عبر منصات المواعدة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه مصور أزياء يبحث عن عارضات أزياء، واقترب من النساء باستخدام نمط ثابت. ووصف المحققون طريقة عمله بأنها "منظمة بشكل خاص" و"احترافية".



وكان قد تم اتهام المصور بإغراء نساء شابات في الغالب إلى ستديو التصوير الخاص به في عامي 2015 و2016 واستخدام الكحول ليجعلهم بلا حول ولا قوة. وأفاد الضحايا بأنهم كانوا في حالة سكر غير طبيعي، وهو ما قالت المحكمة إنه يشير على الأرجح إلى أن مشروباتهم كانت تحتوي على مخدر.



وقالت المحكمة إنه تم العثور على آثار مواد في تسعة من المدعين الـ17، بحسب ما ذكره خبير في علم السموم.



ويزعم أن الجاني ضغط على النساء لالتقاط صور فاضحة، من أجل استغلالهن في نهاية المطاف.



ووفقا لإذاعة فرانس إنفو، وجدت المحكمة أنه من المثير للقلق بشكل خاص أن الرجل اعتدى على هذا العدد الكبير من النساء.



وكان الادعاء قد طالب بالسجن 19 عاما للرجل.



واعتبر الادعاء أن حقيقة أن المتهم واصل ببساطة عملية احتياله بعد إطلاق سراحه من الحجز في عام 2019 ، وزعم أنه استغل المزيد من النساء، هي عامل مشدد. ولذلك فإنه سيواجه محاكمة ثانية.



ونفى المتهم هذه الاتهامات وقال أمام المحكمة إن الشابات كن مستجيبات لمحاولاته الجنسية. وكان الرجل، في أواخر الثلاثينيات من العمر، قد نفى الاتهامات قائلا إن النساء وافقن، وأنه ليس وحشا.