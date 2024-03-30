رياضة الجيزة تنفذ المشروع القومي للفتاة والمرأة بنادي الطالبية الرياضي

نفذت إدارة برامج التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، التدريب الأسبوعي للمشروع القومي للفتاة والمرأة بنادي الطالبية الرياضي التابع لإدارة شباب العمرانية، ومركز شباب الجيزة التابع لإدارة شباب جنوب الجيزة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها اليوم السبت، أن المشروع يهدف إلى رفع اللياقة البدنية للفتاة والمرأة من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية منها (كرة اليد - الكاراتيه- وتنس الطاولة- والكرة الطائرة - وعروض رياضية) بمشاركة مدربين متخصصين.



وأكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اهتمام المديرية بالفتيات ورعايتهن وفتح مراكز الشباب لتأهيلهن رياضياً واجتماعياً من أولويات الشباب والرياضة بالجيزة، لافتا إلى أن المشروع يستهدف الفئة العمرية من سن 14 عاماً فما فوق.

وتابع أن المشروع يأتي تفعيلاً لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الرامية إلى الاهتمام بالفتاة والمرأة رياضياً، وتكثيف الأنشطة الخاصة بهم.