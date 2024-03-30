قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الآلاف من المرضى في قطاع غزة محرومون من الرعاية الطبية، في ظل وجود 10 مستشفيات تعمل بشكل محدود في جميع أنحاء القطاع.



وأضاف أدهانوم في تدوينه على تطبيق (إكس)، أن هنالك 9000 مريض بحاجة ماسة للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة، بما في ذلك علاج السرطان والإصابات الناجمة عن القصف وغسيل الكلى وغيرها من الحالات المزمنة.



وأشار إلى أنه تم حتى الآن إحالة أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح، من بينهم 2198 جريحاً و1215 مريضاً، وهنالك حاجة لإجلاء المزيد، وحث إسرائيل على تسريع الموافقات على عمليات الإجلاء حتى يتم علاج المرضى ذوي الحالات الحرجة، حيث إن "كل لحظة مهمة".