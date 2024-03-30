ضبط عاطلين بحوزتهما 290 طربة حشيش في البحر الأحمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن البحر الأحمر، القبض على عاطلين بحوزتهما 290 طربة حشيش في البحر الأحمر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول الغردقة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما 290 طربة من مخدر الحشيش وزنت 29 كيلوجراما.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.