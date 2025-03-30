رئيس إيران: أبلغنا أمريكا ردنا على رسالة ترامب عبر عمان وطريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح

أكد رئيس إيران، مسعود بزشكيان، أن رد بلاده على رسالة الرئيس الأمريكي وصل إليهم عبر سلطنة عمان، وقال: "على الرغم من رفض مسألة المفاوضات المباشرة بين الجانبين في هذا الرد، إلا أنه أكد أن طريق المفاوضات غير المباشرة مفتوح".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اجتمع بمجلس الوزراء اليوم، وأكد خلاله أن طريق المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا مفتوح.

وقال بزشكيان: "على الرغم من رفض مسألة المفاوضات المباشرة بين الجانبين في هذا الرد، إلا أن الجمهورية الإسلامية لم تغلق قنوات الحوار غير المباشر من قبل، وذكرنا في رسالتنا أن قناة المفاوضات غير المباشرة مفتوحة، وأن إيران لم تتجنب المفاوضات أبدًا، وأن خرق الوعود هو الذي تسبب في مشاكل في هذا الاتجاه، ويجب تعويضه واستعادة الثقة". وأكد أن "السلوك الأمريكي هو الذي يحدد استمرار مسار المفاوضات".

وأكد بزشكيان أن "الجرائم الكارثية التي يرتكبها الكيان الصهيوني يجب أن تتوقف"، مضيفًا: "من غير المقبول على الإطلاق أنه على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، فإنهم يواصلون الاعتماد على الأدوات والتكنولوجيا لإسقاط القنابل على الأبرياء. لا يقبل أي إنسان شريف هذا السلوك اللاإنساني، وأسأل الله أن يعين الدول الإسلامية على الوقوف في وجه هذا السلوك اللاإنساني بوحدة وتلاحم".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في أوائل مارس إنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أشار فيها إلى أنه يفضل إبرام اتفاق مع طهران بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي إن واشنطن تدرس طريقتين محتملتين لحل القضية النووية الإيرانية: عسكرية أو دبلوماسية، مؤكدًا أنها تفضل المفاوضات.