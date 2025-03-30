إحالة مسئولين بمستشفى صدر قنا للتحقيق بعد جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة

قرر الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إحالة عدد من المسؤولين بمستشفى صدر قنا إلى الشؤون القانونية، وذلك عقب جولة تفقدية أجراها بالمستشفى لمراجعة مستوى الخدمات الطبية وجاهزيتها خلال أيام العيد.

شملت الجولة تفقد قسم الاستقبال، حيث تابع تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض، كما زار غرف المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم الرعاية اللازمة.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم العناية المركزة، موجهاً بسرعة صيانة أجهزة التكييف وتجديد المراتب بالأقسام الداخلية.

وأسفرت الجولة عن إحالة مدير المستشفى إلى الشؤون القانونية مع خصم حافز التقييم منه، بالإضافة إلى إحالة إشراف تمريض العناية المركزة وإشراف تمريض قسم الدرن للتحقيق، وكذلك مشرفي المخازن المركزية، بسبب رصد قصور في الأداء الوظيفي.