سياسي إيراني: البرلمان يناقش الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

دعا سياسي إيراني مؤثر، إلى انسحاب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بعد قصف إسرائيل والولايات المتحدة لعدد من المنشآت النووية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين.

وقال السياسي والمتخصص في السياسة الخارجية، علاء الدين بروجردي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن البرلمان يناقش الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف بروجردي، أن إيران بصفتها عضوا في الاتفاقيات الدولية، التزمت بالإشراف على أنشطتها النووية وأكدت للعالم أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.

وقال بروجردي، إن هذه الاتفاقيات لم تكن تهدف إلى أن تقبل إيران "بأشد عمليات التفتيش صرامة بينما لا تتلقى أي دعم على الإطلاق".

وانتقد بروجردي، بشدة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي.

وقال بروجردي: "يرى كثيرون أن عمليات التفتيش التي تجريها هذه الوكالة تمهد الطريق للتجسس، وفي رأيي، لقد حان الوقت للانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية".

ومن المرجح أن القرار النهائي بشأن هذا الأمر لن يتخذه البرلمان على الأرجح، بل مجلس الأمن القومي أو المرشد الأعلى الإيراني، الزعيم الروحي والسياسي للبلاد.