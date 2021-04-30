تعثر حملة التطعيم بالهند مع اقتراب الإصابات اليومية بكورونا من 400 ألف

سجلت الهند 386 ألفا و452 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي عالمي آخر للعدوى في يوم واحد، فيما بدت جولة جديدة من التطعيمات في البلاد غير مؤكدة، حيث تشير العديد من الولايات إلى نقص الجرعات.



وأودى الفيروس بحياة 3498 شخصا في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 208 آلاف و330 حالة، طبقا لما أظهرته بيانات من وزارة الصحة الإتحادية.



وسجلت الهند أكثر من 300 ألف حالة لليوم التاسع على التوالي، لتصل لأرقام قياسية عالمية للعدوى في أسوأ تفش تشهده حتى الآن.



ومن المقرر أن يتم بدء حملة التطعيم في الهند لكل شخص فوق 18 عاما، اعتبارا من غد السبت، لكن ذكرت الكثير من الولايات أن جرعاتها قد نفدت.



وذكرت الولايات الأكثر تضررا مثل ماهاراشترا وكارناتاكا ومادياها براديش والعاصمة الوطنية نيودلهي أنها غير متيقنة من أن الإمدادات كافية ولن تكون قادرة على بدء التطعيمات غدا السبت.



وأوقفت العاصمة المالية للهند، مومباي التطعيمات لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، معللة ذلك بنقص المخزون.



وطالب أرفيند كيجريوال، رئيس وزراء نيودلهي، الأكثر تضررا، السكان بعدم الوقوف في طوابير للحصول على اللقاحات غدا السبت، وقال إنه سيتم إبلاغ السكان بمجرد وصول مخزونات جديدة.



وتم تطعيم 2ر2 مليون شخص فقط أمس الخميس، وهو أقل رقم يتم تطعيمه في الأيام العشرة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية الهندية، مما يشير إلى تعثر حملة التطعيم.



وبلغ عدد الجرعات اليومية التي تم إعطاؤها للسكان ذروتها عند 5ر4 مليون جرعة في الخامس من أبريل، لكن الأرقام انخفضت منذ ذلك الحين.



وسجل ما يصل إلى 25 مليون شخص بالفعل بياناتهم في حملة التطعيم الجديدة على بوابة حكومية منذ أمس الخميس، بعد أن بدأت الحملة في يناير الماضي.



وحتى الآن، تلقى 10% فقط من الأشخاص المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما فما فوق جرعة لقاح واحدة على الأقل.